記事のポイントアルファ世代は2025年に美容消費者として本格的に市場へ参入したTikTokとセフォラが若年層の美容消費を後押しする構造を作った2026年に向けてアルファ世代が美容業界の前提を変えつつある2023年以来、Glossyはアルファ世代の美容に対する執着心の高まりを密着して追ってきた。子どもやティーンエイジャーは成長するにつれ、家で母親を見たり学校で友人から学んだりして常に美容製品を発見してきたものだが、アルファ