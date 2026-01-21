ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ滝沢秀一（49）が21日までに自身のインスタグラムを更新。分別についての豆知識を披露した。滝沢は「プリングルズの空き容器は可燃ごみでも回収しますが、切れ目を入れて螺旋状に剥がしていくと底のスチールが取れます」と紹介。の上部分から切れ込みを入れ、めくっていくと丸い底が奇麗に取れる様子を写真で披露した。底部分は「金属資源や缶、または不燃ごみで出し