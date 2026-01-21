警視庁によりますと、きょう午前8時10分ごろ、東京メトロ・日比谷線で、「電車内でモバイルバッテリーから煙が出た」と通報がありました。東京メトロによりますと、日比谷線は午前8時すぎに八丁堀駅に停車中の列車内で煙が出たため、一時、運転を見合わせましたが、安全確認が完了したため、午前8時半ごろに全線で運転を再開しました。これまでに、けがをした人は確認されていないということです。