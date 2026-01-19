ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が２０周年を迎えることを記念して、ＷＢＣを運営する「ＷＢＣＩ」が制作した特別映像企画「ワールドベースボールクラシック歓喜と挑戦の２０年」が１９日、大会公式サイトやＭＬＢ日本語公式サイト「ＭＬＢ．ｃｏｍ／ｊａ」などで公開された。映像では上原浩治氏、里崎智也氏、松坂大輔氏、岩隈久志氏、内川聖一氏、中田翔氏ら歴代の日本代表選手が出演し、出場当時のエピソー