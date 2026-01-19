海に落とされて泣く小学生ネット上での相次ぐいじめ動画拡散をうけ、1月16日にこども家庭庁や文科省、総務省など6つの省庁はいじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議を開催した。子どもの人権侵害につながる動画や投稿が拡散されていることを受け、SNS事業者に利用規則に則った削除などを速やかに行うよう協力を求めるという。そんな中、いじめ動画を投稿してきた暴露系アカウント「デスドルノート」が、新たないじめ動画を投稿し