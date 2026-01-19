IMFの経済成長率見通し【ワシントン共同】国際通貨基金（IMF）は19日発表した最新の世界経済見通しで、2026年の世界全体の実質成長率を3.3％と予測した。昨年10月公表の前回予測から0.2ポイント引き上げた。人工知能（AI）関連の投資拡大や緩和的な金融環境が景気を後押しすると分析。日本は0.1ポイント引き上げ0.7％とした。全体の27年は3.2％で据え置いた。米中が貿易合意に達し、成長の下押し要因と懸念された貿易摩擦は昨