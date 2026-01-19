ダカール・ラリーで岩場を走る「ランドクルーザー300」をベースにした新型ラリー車（トヨタ車体提供）トヨタ自動車子会社のトヨタ車体（愛知県刈谷市）は19日までに、自動車競技「ダカール・ラリー」の2026年大会に参戦した2台の順位が3位と5位だったと発表した。市販車部門を引き継いだ「ストッククラス」を競い、部門刷新前との通算での13連覇を逃した。スポーツタイプ多目的車（SUV）「ランドクルーザー300」をベースにした新