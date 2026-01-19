北海道教育委員会は2026年1月19日、北海道恵庭南高等学校の教諭による個人情報の漏えいが発生したと発表しました。漏えいした情報は生徒や保護者などの38人分で、学校は1月19日午後6時から保護者説明会を実施するということです。恵庭南高校によりますと、2025年12月27日、当該教諭が消費者金融業者から借り入れを行う際にLINEの「端末の連絡先」一覧のスクリーンショットを提供するように求められ、7枚の画像を送信していた