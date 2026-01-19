高度な専門職や起業家もクリスマスを目前に控えた昨年12月10日、フランス全土で司法当局による大規模な摘発作戦が実施された。【実際の写真】「ラブ・ドール」に「発がん性の下着」も…ウェブであり得ない商品が売られていた「SHEIN」の店舗対象とされたのは“ラブドール”の愛好者たち。かつて日本で“ダッチワイフ”と呼ばれた成人用玩具で、フランスでは成人を模した人形なら問題ないが、未成年に見えるものは違法だ。