¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê£³£´¡Ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹â£Î£ï¡¥£±¡Ê£³£´¡Ë¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡££²¿Í¤Ï£²£°£²£´Ç¯£¹·î¤Î½µ´©»ïÊóÆ»¤Ç¸òºÝ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£Æ±Ç¯£¸·î²¼½Ü¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ËÇðÌÚ¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¡£ÂÇ¤Á¾å¤²»²²Ã¸å¡¢£²¿Í¤ÇÇðÌÚ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ºòÇ¯£µ·î¤Ë¤â?µï¼ò²°¥Ç¡¼¥È?¤ÇÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¦»Ñ¤¬·ã¼Ì¤µ¤ì¡¢½ç