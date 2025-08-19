加藤ローサが8月17日、サッカー元日本代表の松井大輔氏との離婚をテレビで初めて明かした。籍を抜いた時期は「ちょっと前」とのことだが、今も、2人の子どもと家族4人で暮らしているという。【写真】これでブレイク…19歳の加藤ローサの『ゼクシィ』CM“理想の妻”から解放された加藤ローサ2004年、結婚情報誌『ゼクシィ』のCMで披露した純白のウエディングドレス姿が今も強烈な記憶として残る加藤。その恋愛遍歴は、“理想の