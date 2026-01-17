2026年1月15日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）は、フランスで続くウナギ密輸裁判の動向と、国際的な規制強化が困難な現状について報じた。記事は、フランスのボルドー裁判所が今月、ヨーロッパウナギの稚魚（シラスウナギ）密輸事件の審理を開始したと報道。出廷した17人の被告の大多数は中国人で、2019年3〜5月に稚魚約1トンをアジアへ密輸した罪に問われていると伝えた。また、被害総額は約100万ユー