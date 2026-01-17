年金は、原則として65歳から受け取ることができます。ただ、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ったり、65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ったりすることも可能です。年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給とでは、どちらの方がお得なのでしょうか。【豆知識】「えっ…」これが「年金」繰り上げ＆繰り下げ受給のメリットです！繰り上げ受給、繰り下げ受給のそれぞれ