年金は、原則として65歳から受け取ることができます。ただ、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ったり、65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ったりすることも可能です。年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給とでは、どちらの方がお得なのでしょうか。

【豆知識】「えっ…」 これが「年金」繰り上げ＆繰り下げ受給のメリットです！

繰り上げ受給、繰り下げ受給のそれぞれの特徴や注意点のほか、年金の受給時によくある失敗例について、テレビ番組への出演経験が豊富なファイナンシャルプランナー（FP）の水野崇さんに聞きました。

繰り下げ待機期間中は「加給年金」の受給不可

Q.年金については、60歳から繰り上げで受給する方法と、66歳以降75歳までの間で繰り下げて受給する方法があります。どちらの方がお得なのでしょうか。それぞれのメリット、デメリットも含めて教えてください。

水野さん「年金の受給開始時期は、繰り上げ、繰り下げのどちらが有利とは一概に言えません。

繰り上げ受給は、60代前半から確実に年金収入を得られる安心感がメリットで、退職直後の収入減や、健康不安がある場合に現実的な選択肢です。ただし、一度減額された年金額は生涯続くため、長生きするほど受け取り総額が不利になりやすい点に注意が必要です。

繰り下げ受給は、66歳以降75歳まで開始を遅らせることで年金額が増額されます。増額率は1カ月辺り0.7％、最大で約84％増額（75歳まで繰り下げた場合）となります。長生きするほど受け取り総額が大きくなるメリットがあり、老後資金の枯渇リスクに備えられます。しかし、開始直後に亡くなった場合などは生涯の総額が不利になり、開始までの生活費を貯金で賄う必要があります。

最終的には、『金額的に損か得か』だけでなく、今後の生活費の確保、年金以外の収入、健康状態、働き方など、ご自身の暮らしに合った選択をすることが重要です」

Q.年金を繰り上げ受給する場合、繰り下げて受給する場合の注意点について、それぞれ教えてください。例えば、働きながら年金を受給することは可能なのでしょうか。その場合、何らかの手続きが必要なのでしょうか。

水野さん「繰り上げ受給の注意点について、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り上げ請求となり、減額率は生涯変わりません（原則取り消し不可）。繰り上げにより、寡婦年金や請求日以降に障害状態になった際の障害年金を受け取れなくなる可能性があるほか、年金を満額にするための国民年金の任意加入も不可となります。

繰り下げ受給では、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々の繰り下げ請求が可能です。ただし注意点として、繰り下げ待機期間中は、加給年金（65歳時点で配偶者や子がいる場合に加算）を受け取ることができません。また、年金受給額が増えることで、税金や社会保険料の負担額が増加する可能性があります。年金の世帯合計が一定額を超えると、配偶者を含めた医療費や介護サービス費の自己負担割合にも影響する場合があります。

働きながらの年金受給と手続きですが、働きながらの年金受給は可能です。ただし、60歳以降も厚生年金に加入して働く場合、老齢厚生年金の月額と給与、賞与の月額相当額の合計が一定額を超えると、『在職老齢年金制度』により年金の一部または全額が支給停止となることもあり得ます」

Q.年金の受給時によくある失敗例はありますか。

水野さん「年金受給でよくある失敗には、安易な繰り上げによる生涯減額、『在職老齢年金制度』による支給停止、請求手続き忘れがあります。加えて、年金受給後の税金や社会保険料の負担増を想定しておらず、手取りが思ったより増えないケースもあります。

事前に年金見込み額を必ず確認し、ライフプランに基づき受給開始年齢をシミュレーションした上で、期限内の請求手続きを行いましょう」

＊ ＊ ＊

年金の受給開始年齢は、繰り上げ、繰り下げともにメリットやデメリットがあるようです。「どちらがお得か」は健康状態や収入状況、生活設計によって異なるといいます。繰り上げは早期の安心感がある一方で生涯の受給額が減り、繰り下げは増額のメリットがある反面、受給前の生活資金が必要になるといいます。

働きながらの受給や税、保険料の負担増、手続き漏れなどの注意点も多いため、事前に見込み額を確認して総合的に判断するのがよさそうです。