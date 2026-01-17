トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日、ホワイトハウスで開いたイベントで、グリーンランドの領有を目指す米国に協力しない国には「関税を課すかもしれない」と述べ、反対姿勢の各国をけん制した。「米国は、国家安全保障のためにグリーンランドを必要としているためだ」と説明した。トランプ氏は、中国やロシアの脅威拡大を理由に、米国がグリーンランドを領有して防衛すべきだと繰り