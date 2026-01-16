´Ú¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç7ºÐ»ùÆ¸¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿½÷À­¶µ»Õ¥ß¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥ï¥ó¡Ê49¡Ë¤¬¡¢1¿³¤ËÂ³¤­2¿³¤Ç¤âÌµ´üÄ¨Ìò¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£ºÛÈ½½ê¤¬¸¡»¡¡¢Èï¹ðÂ¦ÁÐÊý¤Î¹µÁÊ¤ò¤¹¤Ù¤Æ´þµÑ¤·¤¿·ë²Ì¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´é¤Ä¤­¤¬°­Ëâ¡×¥ß¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥ï¥ó¤Î¿È¸µ¾ðÊó1·î16Æü¡¢Ë¡Áâ³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÅÄ¹âºÛ¡¦Âè1·º»öÉô¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥Õ¥¡¥óÉôÄ¹È½»ö¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥ï¥ó¤ÎÆÃÄêÈÈºá²Ã½Å½èÈ³Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¡Ê±ÄÍøÌÜÅªÍ¶²ý¡¦Í¶°ø¤Ê¤É¡Ë¤ÎÍÆµ¿¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ½·è¸øÈ½¤Ç