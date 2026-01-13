セブン‐イレブン・ジャパンは、「豆腐スイーツバー」シリーズの新作『セブンプレミアム 豆腐スイーツバー カフェラテ』を、1月20日から順次発売すると発表した。【画像】セブン‐イレブン『カフェラテ』が進化…クリーミーボタン追加「豆腐スイーツバー」は、高タンパク・低糖質で人気。2024年3月の登場から25年12月末までで累計発売数1900万本を突破している。新フレーバーは、ヘルシーながらスイーツとしての満足度も楽し