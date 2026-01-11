株式会社ファミリーマートは、同社の“おむすびアンバサダー”であるドジャース・大谷翔平投手が“最強おむすび打線”の８番に選んだ「鮭」と、大谷の出身地・岩手県でとれた「わかめ」を合わせてごはんに混ぜ込んだ「大きなおむすび僕の鮭わかめ」２９７円（税込３２０円）を大谷パッケージで、１月１３日から全国のファミリーマート約１万６４００店で発売する。また昨年に続いて今年も、こどもたちのための社会貢献活動「