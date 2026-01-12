カシオ計算機のタフネスウォッチ“G-SHOCK”の最上位シリーズ“MR-G”から、日本の伝統技法「木組」をモチーフに、青の伝統色「縹色（はなだいろ）」をあしらった『MRG-B2100D』が新登場。『MRG-B2100D』は、伝統技法「木組」から着想を得た格子状の立体文字板に、日本の伝統的な青色である「縹色」を採用した耐衝撃ウオッチです。「木組」とは、金物を使わず木材を組み合わせる日本伝統の建築工法、木工技法のひとつ。“MR-G”シ