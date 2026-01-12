エバース町田の衝撃エピソード連発「芸能人と結婚したい」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を１月９日（金）夜９時30分より放送した。
今回の放送回では、お笑い研究部の最新企画「大躍進中の若手漫才師 エバースの今後を考える」後編をお届け。前回に引き続きお笑いコンビ・エバースが登壇し、ツッコミ担当・町田和樹の“女性関係”や“私生活のクセ強さ”が次々と明るみに。
番組前半では、ボケ担当の佐々木隆史が「女性が絡むとおかしくなって暴走する」と町田の“しくじり特徴”を語り、衝撃のエピソードを次々と暴露。歌舞伎町の駐車場で女性とキスしているところを目撃された後、別の駐車場でも同じポーズでキスをしていた“駐車場はしごキス事件”、ファンを磯丸水産に誘って店内でキスを繰り返し最終的に出禁になった“磯丸水産ディープキス出禁事件”、当時同居していた佐々木がコロナ療養中に、スピーカー通話の状態で女性と際どい電話をしていた“テレフォンイチャイチャ事件”など驚愕エピソードの連発にスタジオは騒然。
佐々木は「女性が絡むと、見たことない町田になってしまう」「心がびっくりするくらい狭くなるし、めっちゃ怒る」とした一方、町田は「女性とトラブルを起こさないよう、SNSをやっていない」と語り、「だから夜の街に繰り出すしかない」「足で稼ぐしかないんすよ」とまさかの対応策を口にする。
また、佐々木から「町田は本気で芸能人と結婚したいと思っている」と明かされると、町田は「僕は（コンビの）ブレーンでもカッコよくもないけど、芸能人と結婚したい」と宣言。お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇から「無理じゃん」と水を差された町田は「そこを切り拓こうとしてるんですよ、吉村さん」と真顔で応酬し、笑いを誘った。
気になる“結婚したい相手”として「波瑠さん」と、女優・波瑠の名前を挙げた町田。しかし、芸能人に現場で声をかけて成功したパターンは一度もないと振り返る。すると、生徒役で出演した元AKB48でタレントの柏木由紀が冷静にアドバイス。「現場ではバレたくない」「堂々と聞かれると“この人、絶対明日みんなに言うな”と思っちゃう」「本当にいきたいなら、何も言わないほうがいい」と女性芸能人側のリアルな意見を吐露。そこから、連絡手段としてSNSのDMが推奨される流れになると、お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が「柏木さんもだいたいDM？」と質問。柏木は「自分は送らないですけど、DMめっちゃ来ます」「J２（Jリーグ２部）から」と具体的に明かし、スタジオ爆笑。その後、若林が町田に「女の子とのLINEがネットに出ても耐えられる？」と尋ねると、町田は「はい、全然大丈夫です」「だって好きだったんだもん」と即答。揺るぎない町田の姿勢に若林が「じゃあ大丈夫だわ」と納得する展開となった。
後半では、佐々木が「いくら怒っても、親身になっても、まったく響かない」と新たな問題を指摘し「町田は注意された時、『この時間を乗り切ろう』としか思っていない」と語る。その理由を佐々木は、両親が高校教師で自身が高校中退した際に激しく怒られた経験から、自衛本能として“聞き流す癖”がついてしまっていると分析。町田は「そうだと思います」と認めると「その付近の記憶が全部飛んでる」と記憶の消失を明かし「『ツラかった』とかも覚えてない」「説教はほとんど聞いてないです」と断言。「今回の収録内容も覚えていないのでは？」という声に、町田は「今日はみんな怒ってない。怒られるとパチンッて（思考が）どっかいっちゃう」と説明。
そんな町田に生徒役で出演したタレント・二瓶有加が独特な“響かせるための方法”を提案するが……。佐々木は「ちょっとキツいです」と即ギブアップ！その意外な方法とは？ そしてラストには、今回の授業で町田が最も心に響いた言葉を発表。まさかの感想に一同爆笑の結末に。本編は配信後７日間、無料で視聴可能。
