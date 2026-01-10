台湾メディアの三立新聞網は8日、日本のユカイ工学が手がけるロボットの「mirumi」が、中国のPOP MART（ポップマート）の「LABUBU（ラブブ）」に続く次なるヒットアイテムとして海外メディアから注目されていると報じた。記事は、昨年1月に米ラスベガスで開催されたコンシューマー・エレクトロニクス・ショー（CES）でインタラクティブチャームロボットのmirumiが発表されたと紹介。「手のひらサイズのぬいぐるみのような外観で、