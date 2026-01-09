気づくと似たコーデになりがちな冬こそ、脱マンネリ化をはかりたい♡ そこで今回は、中川紅葉とともに、ガーリーコーデをほどよくしゃれさせる「レザーブルゾン」の着回しコーデを4つお届けします。メンズが共感できる古着ライクなアウターを上手に活用して褒められちゃお！Item 着回すアイテムはこちら♡レザーブルゾンメンズが共感できる古着ライクなアウターで褒められてガーリーコーデをほどよく、しゃれさせるレザ