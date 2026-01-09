寒い冬は、掃除がおっくうになりがち。気づけばホコリがたまり、ストレスを感じることも…。でも短時間でサッと終わる時短掃除なら、冬でも無理せず家も気持ちも整えられます。今回はクリンネスト1級、整理収納アドバイザー1級の資格をもつあゆみさん、寒い日でも快適に続けられる室内掃除のコツを伺いました。朝5分でできる！窓まわりのホコリ掃除冬の窓は、暖房の影響でホコリがたまりやすい場所。でも朝の5分間、カーテンをあけ