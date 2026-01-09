女子中学生に現金を渡して乱暴したうえ、その様子を撮影したアダルト動画を販売したなどとして芸能関連会社の社長が逮捕されました。【映像】連行される容疑者粟津彰容疑者（51）は去年、15歳の女子中学生に現金4万円を渡して乱暴したうえ、その様子を撮影したアダルト動画を販売したなどの疑いがもたれています。警視庁によりますと、女子中学生は「顔はAIで加工するから中学生って言っちゃだめ」と指示されたと話している