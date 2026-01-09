Image: Raymond Wong - Gizmodo US NVIDIA（エヌビディア）が、AIを活用したアップスケーリング技術DLSS（Deep learning super sampling）の最新版「DLSS 4.5」を発表。昨年リリースされたDLSS4のアプデ版という位置付けで、画質とフレーム生成が強化されたのが特徴です。DLSSとは、AIを活用して低解像度のフレームを高品質にアップスケールし、パフォーマンスを向上させる技術。レンダリン