『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の公開を記念して、アニメ『銀魂』の傑作選が「ジャンプチャンネル」「銀魂チャンネル」「TVer」「ネットもテレ東」で一挙無料配信が決定！☆配信スケジュールやビジュアルをチェック！（写真4点）＞＞＞ジャンプアニメの大本命！？そりゃ銀魂に決まってんだろうがァァァァァ！！シリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載され