『新劇場版 銀魂 』公開記念！ TVアニメ傑作選「ジャンプチャンネル」「TVer」などで一挙無料配信
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の公開を記念して、アニメ『銀魂』の傑作選が「ジャンプチャンネル」「銀魂チャンネル」「TVer」「ネットもテレ東」で一挙無料配信が決定！
ジャンプアニメの大本命！？ そりゃ銀魂に決まってんだろうがァァァァァ！！
シリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた大人気漫画『銀魂』。
抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ＆劇場アニメ化、実写映画＆配信ドラマ化され、2025年10月にはスピンオフ小説『銀魂 3年Z組銀八先生』（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のテレビアニメ放送がスタート。
2003年連載開始から約20年を経た現在も「銀魂20周年プロジェクト」として全国のファンを盛り上げる大型な企画が続々と展開する中、20周年プロジェクト最後の大トリとして、完全新作画で描かれる劇場長編アニメ『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が大発表！！
2026年2月13日（金）、最も熱く泣ける珠玉の物語 ”吉原炎上篇” が、大迫力のワイドスクリーン【シネマスコープ】で遂に映画化される。銀魂の「新」たな伝説に、笑って泣いて熱くなれ！！
そんな ”大炎上” な『銀魂』の劇場版最新作公開を記念して、このたび、「ジャンプチャンネル」「銀魂チャンネル」「TVer」「ネットもテレ東」でアニメ『銀魂』から合計103話の一挙無料配信が決定！
「ジャンプチャンネル」と「銀魂チャンネル」では、2026年1月8日（木）より毎週月曜日と木曜日に配信される。『新劇場版』の予習エピソードとして、登場人物たちの絆をテーマにしたエピソードが厳選されている。
『新劇場版』公開後の2月13日以降は、「銀魂チャンネル」で映画をより楽しんでいただけるエピソードを配信。
また、「TVer」「ネットもテレ東」ではアニメ『銀魂』の初心者パックとして、実写化されたエピソードやネットで話題になったエピソードを中心に公開1カ月前から平日毎日1話ずつ配信される。
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』をより楽しむために、この機会をぜひお見逃しなく！
（C）空知英秋／劇場版銀魂製作委員会
