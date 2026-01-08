Spotifyが、今年躍進が期待される注目の新進国内アーティスト10組『RADAR: Early Noise 2026』を選出、発表した。 （関連：サマソニ『Spotify Stage』DAY2レポート：AKASAKI、muque、Billyrrom…注目アクト6組に熱狂“81分”で繋いだマイクリレーも） 今回選出されたアーティストは、OSHIKIKEIGO、OddRe:、kurayamisaka、ハク。、Maverick Mom、名誉伝説、LAUSBUB、luv、Litty、Rol3ertの10組。