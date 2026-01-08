Spotifyが、今年躍進が期待される注目の新進国内アーティスト10組『RADAR: Early Noise 2026』を選出、発表した。

（関連：サマソニ『Spotify Stage』DAY2レポート：AKASAKI、muque、Billyrrom…注目アクト6組に熱狂 “81分”で繋いだマイクリレーも）

今回選出されたアーティストは、OSHIKIKEIGO、OddRe:、kurayamisaka、ハク。、Maverick Mom、名誉伝説、LAUSBUB、luv、Litty、Rol3ertの10組。

Spotifyは、今回選出した10組を、プレイリストやライブイベント、またアーティストの魅力を伝える様々なコンテンツやコラボレーション企画などを通じて、国内外の音楽ファンに積極的に紹介していく。

さらに、昨年開始した、次世代のポッドキャストカルチャーを担う新進気鋭のクリエイター4組を選出する『RADAR: Podcasters 2026』もあわせて発表。選出されたポッドキャストクリエイターに対しては、収録スタジオの提供や番組イベントの開催支援、コラボレーション企画などを通じて、Spotify内外のリスナーに届けるためのサポートを行う。

選出クリエイターおよび番組は、桃山商事（清田隆之、森田）『オトコの子育てよももやまばなし』、ダウ90000 蓮見翔『トキトケトーク』、ぽんぽこ、ピーナッツくん『ぽこピーのゆめうつつ』、山田由梨『山田由梨の眠れないなら茶をのんで』の4組となっている。

今回の発表にあわせて、選出アーティストの曲を特集した公式プレイリスト『RADAR: Early Noise』と共に、選出アーティストやその音楽の魅力について音楽コンシェルジュ ふくりゅうとSpotifyの音楽事業部門担当者が語るポッドキャストコンテンツを、『New Music Wednesday [Podcast Edition]』の最新エピソードとして公開。

また、『RADAR: Early Noise』へ繋がるジャーニーの出発地点となる、次なる才能との出会いを届けるプレイリスト『Fresh Finds Japan』を日本でも初展開。2016年にグローバルでスタートし、世界中で数多くの新進気鋭アーティストの飛躍の足がかりになってきた同プレイリストは、10年の歴史を経て、新規リスナー数と海外ストリーム数を平均2倍以上に増加させることに貢献している。

日本においての同プレイリストは、さらに多くのアーティストへキャリア初期の段階でのディスカバリーを促進し、業界での認知、バイラルヒット、レーベル契約、グローバルなファンベースの形成へとつながる重要な最初の一歩になるという。

さらに、今年初となる『Spotify Early Noise Night #18』が3月19日にSpotify O-EASTで開催決定。『RADAR: Early Noise 2026』選出アーティストの中からOSHIKIKEIGO、OddRe:、ハク。、名誉伝説の4組が出演する。そのほか、“Fresh Finds Japan presents OPENING ACT”として、『Fresh Finds Japan』最初のプレイリストカバーを飾ったREJAYの出演も決定。

チケットの前売り券は、イープラスにて本日1月8日正午より販売を開始。なお、イベントに連動するプレイリスト『Early Noise Night #18』では、出演アーティストの楽曲をライブに先駆けて楽しめる。

（文＝リアルサウンド編集部）