れいわ新選組の高井崇志幹事長は８日、国会内で会見し、イスラエルを訪問した超党派議員団の中に同党の多ケ谷亮衆院議員が参加していたことに「大変残念で、怒りを覚える」と非難した。自民党の小野寺五典氏を団長とする超党派の議員団によるイスラエル訪問は５〜８日の日程で行われ、ネタニヤフ首相への表敬訪問や現地での視察、安全保障対策での意見交換などが行われた。れいわはイスラエルによるガザ虐殺に対し、強く非難