神奈川県横浜市にある眼科が患者に事前の連絡なく突然閉院し、患者から横浜市に相談が相次いでいることがわかりました。去年の大みそかに閉院したのは横浜市の「戸塚駅前鈴木眼科」などです。「鈴木眼科」を経営する「医療法人メビア」は、鎌倉市や逗子市にも店舗を展開していましたが、去年の大みそかに事業を停止しました。去年3月時点で債務超過は5億円以上にのぼっていたということです。患者には事前の連絡がないまま突然、閉