事務用品通販大手のアスクルは７日、主要取引銀行との間で５００億円を上限とする借り入れ契約を結ぶと発表した。１０月に発生したサイバー攻撃によるシステム障害に伴い、アスクルの売上高は大幅に減少しており、安定した資金繰りを確保する狙いがある。この契約は「特別当座貸越契約」と呼ばれ、あらかじめ定めた上限額の範囲内で、必要に応じて借り入れと返済ができる。三井住友銀行や三菱ＵＦＪ銀行、みずほ銀行の各行と無