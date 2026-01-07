「3連覇ができる確率は0％」。青山学院大学陸上競技部長距離ブロック監督の原晋さんは前回（2025年）の箱根駅伝を制して2連覇した直後、チームにこう言った。その“底辺チーム”がなぜ、今回（2026年）、3連覇を達成したのか。監督自らが「マジックの種明かし」をしてくれた――。※本稿は、原晋『決定版！青学流「絶対王者の鉄則」』（祥伝社）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信社原 晋 青山学院大学陸上部監督（箱根駅