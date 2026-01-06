インターネット上の匿名投稿者の個人情報を巡り、ネット接続事業者（プロバイダー）に対する開示請求が急増している。大手５社への請求は２０２４年度、前年度の約２・３倍にあたる４７万件超（推計）に上った。動画をダウンロードすると、同時にその動画がアップロードされる仕組みを持つ特定のファイル共有ソフトの存在が要因で、総務省が慎重な利用を呼びかける事態となっている。（杉本和真、小松大騎）違法動画、見ただけで