大分大学医学部附属病院に入院していた60代の男性が脳死判定を受け、臓器提供していたことがわかりました。 【写真を見る】大分大学医学部附属病院で60代男性が脳死判定家族承諾で5人に臓器提供へ大分県内4例目 日本臓器移植ネットワークによりますと、大分大学医学部附属病院に低酸素脳症で入院していた60代の男性が1月3日、臓器移植法に基づき脳死と判定されました。 男性はドナーカードなど臓器提供を