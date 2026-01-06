Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï1·î4Æü¡¢½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤ÈUÅù¡¹ÎÏ¤ÇÂÐÀï¤·¡¢1-4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£2Ç¯À¸MFÃæÂ¼Î¶¹ä¤ÏÁª¼ê¸¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤Ç¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MFÃæÂ¼·û¹ä»á¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤Æ¡Ö·ù¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡×Â¸ºß¤Ë¡£½Å°µ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÈÉé¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¡É¤ò¾Ã¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¡£ÃæÂ¼¤ÏºòÇ¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2²óÀï¡ÊÂÐ²¬»³³Ø·Ý´Û¡¿2-0¡Ë¤ÇÀè