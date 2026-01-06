2025年の大晦日、茨城県水戸市のアパートでネイリストの小松本遥さん（31）が殺害された。亡くなった小松本さんは夫（27）とふたり暮らし。同日19時15分頃、仕事先から帰宅した夫が玄関に倒れている小松本さんを見つけ、119番通報した。【写真を見る】〈趣味・マイブームゴルフ、ドラマ鑑賞〉予約サイトにあった小松本遥さんのプロフィール、浴衣を着た後ろ姿も「妻が血を流して倒れている」横たわっていた小松本さんの姿は