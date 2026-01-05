■在庫が増えているのに、なぜ高いまま？ここへ来て、国内のコメ民間在庫が積みあがっている。農林水産省の集計によると、11月、コメの民間在庫量は前年同月比27.0%増の329万トンだった。販売店の在庫も増加している。これまでのデータを見ると、2025年5月ごろからコメの在庫状況は変わり始めた。写真＝iStock.com／Hakase_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hakase_備蓄米の放出に加え、2025年の新米の供給が進んだ結果、