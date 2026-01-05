「なんであんなこと言っちゃったんだろ」「こう言えばよかった」大事な相手と話した日の夜ほど、このように布団の中で後悔することがある。励ましたつもりが傷つけてしまった。正しいことを言ったはずなのに、距離ができてしまった。大切な人との関係ほど、言葉選びに悩んでしまう。そんな人のために書かれたような一冊が『頭のいい人が話す前に考えていること』で、著者の安達氏は、本当に頭のいい人は、自分の大切な人を大切にで