¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡×¡Ö¤³¤¦¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×
Âç»ö¤ÊÁê¼ê¤ÈÏÃ¤·¤¿Æü¤ÎÌë¤Û¤É¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Îå¤Þ¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢µ÷Î¥¤¬¤Ç¤­¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤Û¤É¡¢¸ÀÍÕÁª¤Ó¤ËÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê°ìºý¤¬¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬ÏÃ¤¹Á°¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¤Ç¡¢Ãø¼Ô¤Î°ÂÃ£»á¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤­¤ë¡¢¤ÈÀâ¤­¤Þ¤¹¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¤³¤½¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤«¤é¤Ò¤â¤È¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¹½À®¡¿»³¼éËã°á¡Ë

¡ÖÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤¬¡¢¤Ê¤¼¤¹¤ì°ã¤¦¤Î¤«

²ÈÂ²¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤­¡¢¤Ä¤¤¸ý¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ÌäÂê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Áê¼ê¤òÌÛ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÎÉ½¾ð¤¬ÆÞ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
°ÂÃ£»á¤Ï¡¢¤½¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤Î¹½Â¤¤ò²ò¤­ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¶µ¤¨

ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¤È¤­¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£

¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤º¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤Ê¡¢°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áê¼ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¡¢¤ÈÅ°ÄìÅª¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥µ¥ë¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¶Ã¤­¤Þ¤·¤¿¡×¡Êp.111¡Ë

¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë»Å»ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤Ê¡£
¤³¤Î°ì¸«Ì·½â¤·¤¿¶µ¤¨¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¿¼¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£

¡ÖÃÎ¼±¤ÏÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤À¤ì¤«¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÃÎÀ­¤È¤Ê¤ë¡×¡Êp.111¡Ë

ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤ÈäÏª¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ö¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¶µ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÁê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÍ¥½¨¤µ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£

¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¼«Ê¬¤Î¤¿¤á

°ÂÃ£»á¤Ï¡¢¡ÖÊ¹¤¯¤³¤È¡×¤ÎÍî¤È¤··ê¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤¹¡£

¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë¡¢¡ØÈ¿ÏÀ¡Ù¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢¼¡¤Ë¼«Ê¬¤¬ÏÃ¤¹¤³¤È¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡È¶µ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¡É¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¹¤­¼ê¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Êp.229-230¡Ë

ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢¤³¤³¤òÆ§¤à¤ÈÃ×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
Àµ¤·¤µ¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¤Ï¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÆ¨¤²¾ì¤òºÉ¤°¤«¤é¤À¡£

¡ÖÀµ¤·¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¤Ç¤â¡¢¿Í¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤

ËÜ½ñ¤Î»ØÅ¦¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÉôÊ¬¤À¡£

¡Ö¤¤¤¯¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Àµ¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¿Í¤ÏÆ°¤­¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤Ï¡¢Íý¶þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤ÇÆ°¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡Ø²¿¤ò¸À¤¦¤«¡Ù¤è¤ê¡Ø¤À¤ì¤¬¸À¤¦¤«¡Ù¤¬½ÅÍ×¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤ò¤è¤Û¤ÉÂº·É¤·¡¢Êé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡Êp.238-239¡Ë

Àµ¤·¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆâÍÆ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Â¿¾¯¸ÀÍÕ¤¬ÀÛ¤¯¤Æ¤âÁê¼ê¤Ï¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£

¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤­¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£

