Image: Ena Miura 「あれ？ ポインタどこ行った？」目を凝らして探したり、マウスをカチャカチャ振ってみたり。その「探す時間」が1回あたり0.5秒だとしても、塵も積もればなんとやらです。そこで提案です。マウスポインタ、思い切って大きくしてみましょう。PC操作がとたんに快適になります。騙されたと思ってぜひやってみてください。探す時間は「ゼロ」にできる