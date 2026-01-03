1月2日に往路、3日に復路がおこなわれた『第102回箱根駅伝』（日本テレビ系）で、テレビ中継に挟まれたCMの数に対しX上で批判が相次いでいる。今年の箱根駅伝は、昨年度の優勝校の青山学院大学が序盤から出遅れたものの、山登りの5区で大逆転し往路優勝。そのまま復路もトップを独走し、3年連続9度目の総合優勝を成し遂げた。正月の恒例番組として「箱根駅伝」を毎年、楽しみにしている視聴者も多いが、X上ではCMの多さに疑問