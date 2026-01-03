未成年の息子が女の子を妊娠させたと知ったら、ショックで頭が真っ白になりそうですよね……。今回は、そんな体験をしたあるお母さんのエピソードをご紹介します。息子が最低な男に…「息子が高校生の頃、女の子を妊娠させてしまいました。息子にはちゃんと責任をとるようにと言ったけれど、その女の子は彼女ではなく、浮気相手だそうで……。まさか、自分の息子がそんな最低な男になっていたとは知らず、唖然としました……。相手