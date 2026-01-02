【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BMSG所属のREIKOが、新曲「Lullaby」を1月12日にデジタルリリースする。 ■「Lullaby」はREIKO史上最もエモーショナルなメッセージが届けられる1曲 REIKOの2026年第1弾楽曲「Lullaby」は、”消えない愛”を描き出した極上バラード。ノスタルジックなバンドサウンドに重厚なオーケストレーションが溶け合い、REIKOの歌声が子守唄のように優しく強く