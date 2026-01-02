REIKO新曲「Lullaby」がTBS系『ひるおび』1月EDテーマに決定！配信リリースも発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BMSG所属のREIKOが、新曲「Lullaby」を1月12日にデジタルリリースする。

■「Lullaby」はREIKO史上最もエモーショナルなメッセージが届けられる1曲

REIKOの2026年第1弾楽曲「Lullaby」は、”消えない愛”を描き出した極上バラード。ノスタルジックなバンドサウンドに重厚なオーケストレーションが溶け合い、REIKOの歌声が子守唄のように優しく強く響く。

祈りと後悔、忘れられない想い…。もう一度だけ時を巻き戻したいと願う切実な感情を描いた、REIKO史上最もエモーショナルなメッセージが届けられる1曲となっている。

なお、REIKOは「Lullaby」を2025年12月にビルボードライブ大阪、横浜で開催されたクリスマスコンサート『REIKO’s Winterland Vol.2”』で初披露。SNSでは「最高のクリスマスをありがとう」「余韻から抜け出せない！新曲最高でした」「本当に楽しい幸せなLIVE、早く新曲聴きたい！」など期待と感動に溢れたコメントで盛り上がりを見せていた。

1月1日23時より生放送で放送されたinterfm [89.7MHz TOKYO] のREIKOのレギュラーラジオ番組『REIKO So far, so good』では、サプライズで一部音源も解禁。いっそう新曲に期待が高まっていた。

また、今作「Lullaby」は TBS系列『ひるおび』1月エンディングテーマにも決定。オンエアは1月5日からとなる。

■5月に2nd EP『VOICE』が到着！

REIKOは、5月13日に、2nd EP『VOICE』のCDリリースが決定。

2025年上半期に連続リリースした【R&B 3部作】を引っさげ、3都市で開催した初のワンマンツアー『REIKO 1st One-Man Tour “Love you deeper”』が特典映像で付属する Love you deeper 盤と、2024年12月に開催された『REIKO’s Winterland』、2025年12月に開催された『REIKO’s Winterland Vol.2』が特典映像として付属するREIKO’s Winterland盤、そしてCDのみの通常盤の3形態となっている。

CDおよびDVDの収録曲は後日発表予定。さらに、早期予約者を対象に、2026年6月より開催される全国ツアー『REIKO One-man tour “VOICE”』のチケット先行応募と、ツアー会場でのリハーサル観覧応募ができる早期予約キャンペーンの開催も決定。詳細は公式サイトをチェックしよう。

■リリース情報

2026.01.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Lullaby」

2026.05.13 ON SALE

EP『VOICE』

■関連リンク

REIKO OFFICIAL SITE

https://reiko-bmsg.tokyo/