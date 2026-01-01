アイドルグループ「君と見るそら」元メンバーでモデルの夢咲ももな（24）が1日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）などを更新。結婚と出産を発表した。「ご報告」と題し、「私ごとではありますが、このたび結婚いたしましたそして、新しい家族を迎えましたことをご報告させていただきます」と伝え、第1子の小さな足を撮影したショットを公開した。「慣れないことも多く、戸惑いながらの毎日ですが穏やかな時間を過ごして