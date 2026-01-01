野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）が、デイリースポーツの新年インタビューに応じた。３月に開催される第６回ＷＢＣを前に阪神から坂本誠志郎捕手（３２）、佐藤輝明内野手（２６）、森下翔太外野手（２５）ら大量招集する可能性に言及。既に昨年１２月２６日の先行発表では石井大智投手（２８）が選出された中、ドジャース・大谷翔平投手（３１）を軸に虎の中核を担う男たちがセ界一から世界一を目指す。◇