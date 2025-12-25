TVアニメ『らんま 1／2』第2期の配信解禁を記念して、乱⾺（cv：⼭⼝勝平）、らんま（cv：林原めぐみ）、あかね（cv：⽇高のり⼦）、なびき（cv：⾼⼭みなみ）、かすみ（cv：井上喜久⼦）が登場する録り下ろしのスペシャルボイスドラマ「天道家のお正⽉」が公開された。さらに、1⽉2⽇には ”らんまの⽇” を記念して、アイコン100種類がプレゼントされ