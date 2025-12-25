【らんま1／2】録り下ろしスペシャルボイスドラマ「天童家のお正月」公開！
TVアニメ『らんま 1／2』第2期の配信解禁を記念して、乱⾺（cv：⼭⼝勝平）、らんま（cv：林原めぐみ）、あかね（cv：⽇高のり⼦）、なびき（cv：⾼⼭みなみ）、かすみ（cv：井上喜久⼦）が登場する録り下ろしのスペシャルボイスドラマ「天道家のお正⽉」が公開された。さらに、1⽉2⽇には ”らんまの⽇” を記念して、アイコン100種類がプレゼントされる。
『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作を持つ高橋留美子による漫画『らんま1／2』が完全新作的アニメ化。
高橋留美子は、2018年にアメリカ ウィル・アイズナー漫画業界賞（The Will Eisner Comic Industry Award）」にて『コミックの殿堂（The Will Eisner Award Hall of Fame）』入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章『シュヴァリエ』を受勲され、世界的に活躍されている。また、高橋先生作品の2024年8月時点での全世界累計部数は2億3000万部を突破している。
『らんま1／2』は『週刊少年サンデー』（小学館）に1987年36号から1996年12号まで連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作だ。
物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まる。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子！？
乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた……。
乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディー。
2024年10月より、完全新作的アニメとしてTVアニメ『らんま1／2』の放送がスタート。キャストが続投することも含めて大きな話題となり、放送前から現在に至るまで盛り上がりを見せている。
続編にあたるTVアニメ『らんま 1／2』第2期が、2025年10月より日本テレビ系にて放送。2025年12月20日深夜の第24話放送終了後には、2026年3月に重大発表があることが告知された。
このたび、第2期のNetflix以外での配信が1月1日よりスタートしたことを記念して、スペシャルボイスドラマ「天道家のお正月」が公開された。
乱馬（cv：山口勝平）、らんま（cv：林原めぐみ）、あかね（cv：日高のり子）、なびき（cv：高山みなみ）、かすみ（cv：井
上喜久子）が登場する録り下ろしの音声コンテンツとなっており、YouTube にて無料で視聴することができる。ドタバタなお正月の天道家を覗き見ることができる内容に仕上がっている。
なお、こちらのスペシャルボイスドラマは、2026年10月7日（水）発売予定の『TVアニメ「らんま1／2」Blu-ray & DVD BOX Vol.2』にも特典として収録予定。
さらに、今回公開した物語の後編を描いた、スペシャルボイスドラマ「天道家の初詣」も同 Blu-ray & DVD BOX に特典として収録される。
また、明日1月2日は「1／2」と表記できることから、 ”らんまの日” として、今年も企画を開催。
SNS などで利用できる100種類ものアイコンがアニメ公式サイトにて無料配布されるほか、アニメ公式X（@ranma_pr）では、プレゼントが当たるキャンペーンも開催される。詳しくはアニメ公式サイトをチェックしてほしい。
本日1月1日には、新たに12の見放題配信サービス、9のレンタル配信サービスでも第2期の配信がスタートした、TVアニメ『らんま 1／2』。お正月はぜひ、新たに公開されたコンテンツやキャンペーンと共にアニメ本編も楽しもう。
※「日郄のり子」の「郄」は「はしご高」が正しい表記。
（C）高橋留美子・小学館／「らんま 1/2」製作委員会
