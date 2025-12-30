Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬30ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯Ëö»þÅÀ¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î»þ²ÁÁí³Û¥é¥ó¥­¥ó¥°¡ÊÀ¯ÉÜÊÝÍ­Ê¬¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¤ÎµÞ¾å¾º¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬À¤³¦Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¶ÈÀÓ³ÈÂç¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£»þ²ÁÁí³Û¤¬10Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤ÏÁ´¶È¼ï¤Ç·×23¼Ò¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Ëö¤«¤é5¼ÒÁý¤¨¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö10°Ì¤À¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬3°Ì¤Ë¾å¾º¡£È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖÂç¼ê¤ÎÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤â14°Ì